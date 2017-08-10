В Петербурге 10 августа ожидаются дожди и грозы

В четверг, 10 августа, в Северной столице ожидается переменная облачность. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Во второй половине дня прогнозируются кратковременные дожди, которые местами перерастут в грозы. Ветер будет южный, юго-западный от 6 до 11 м/с.

Температура воздуха днем повысится до +25 градусов. Атмосферное давление будет понижаться