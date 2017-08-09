Петербуржцы пытались пронести в метро 39 пистолетов

С начала 2017 года сотрудники метрополитена Петербурга выявили у пассажиров более двух тыс. единиц огнестрельного оружия, сообщил заместитель начальника метрополитена Игорь Выборнов.

Он уточнил, что за последние шесть месяцев с помощью досмотрового оборудования были досмотрены около 7,8 млн пассажиров

При этом было выявлено почти 37 тысяч опасных предметов, в том числе:

боевое огнестрельное оружие – 39;

травматическое оружие – 323;

пневматическое оружие – 1623;

охотничье огнестрельное оружие – 286;

спортивное холодное оружие – 112;

гранаты/мины времен ВОВ – 3.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.