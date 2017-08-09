Петербуржцы пытались пронести в метро 39 пистолетов

С начала 2017 года сотрудники метрополитена Петербурга выявили у пассажиров более двух тыс. единиц огнестрельного оружия, сообщил заместитель начальника метрополитена Игорь Выборнов.
Он уточнил, что за последние шесть месяцев с помощью досмотрового оборудования были досмотрены около 7,8 млн пассажиров
При этом было выявлено почти 37 тысяч опасных предметов, в том числе:
- боевое огнестрельное оружие – 39;
- травматическое оружие – 323;
- пневматическое оружие – 1623;
- охотничье огнестрельное оружие – 286;
- спортивное холодное оружие – 112;
- гранаты/мины времен ВОВ – 3.
Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.