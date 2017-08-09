В Петербурге дешевеют пельмени

За минувшие две недели в сетевых магазинах Петербурга пельмени стали стоить дешевле почти на треть. Такие выводы можно сделать из результатов проекта «Индекс холостяка», который совместно проводят АБН и «Эхо Москвы в Петербурге».

Пельмени подешевели на 113,7 рубля (35,4%). Теперь средняя цена за килограмм - 321,25 рубля по сравнению с 434,95 рубля двумя неделями ранее.

Снизились в цене и другие товары. Пачка риса потеряла в цене почти 14 рублей (17,7%), в среднем она теперь стоит 79,17 рубля. Стоимость гречи за пачку уменьшилась на 21,72 рубля (31,2%) до 69,7 рубля.

При этом дорожают куриные голени. Цена одного килограмма поросла на 19,33 рубля (или 10,5%) до 184,45 рубля.