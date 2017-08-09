Туристический журнал Prostly составил гид по пивным заведениям Петербурга

Туристическое издание Prostly, которое посвящено пивной тематике, опубликовало гид по барам и пивоварням Северной столицы. «Санкт-Петерубрг.ру» расскажет о тех заведениях, которые попали в рейтинг.

Top hops

Это заведение на набережной Фонтанки, 55 прославилось за счет большого ассортимента различных пенных напитков с разных уголков земли. Особенно популярны сорта крафтового пива. Кухня здесь мексиканская, а музыка звучит в стиле соул.

Раньше этот бар, существующий всего два года, располагался на Саперном переулке и был меньше по размерам.

Фото: /vk.com/tophopsspb

«Повторить?»

Бар и магазин «Повторить?» находится на улице Радищева, 38. Здесь собраны лучшие сорта крафтового и классического пива, а также сидров. Для гостей работает бесплатный кикер.

«Этом место дружелюбно к панкам и металлистам. Также тут собирают деньги на приют дял собак», - пишет про «Повторить?» издание Prostly.

Фото: vk.com/barpovtorit

Beer & Cakes

Засветился в гиде и бар на Краснодонской, 4. «Бар с теплой душой, приятным ароматом свежих кексов, несмолкающими разговорами под ласкающие слух звуки любимых песен, двенадцатью кранами и самыми интересными сортами пива со всего света», - сообщает о себе сам бар.

«На сегодняшний день это одно из самых дружеских мест, в которых я был», - отметил автор публикации.

Фото: vk.com/beerandcakes