На Мурманском шоссе появился биллборд с изображением Николая II

Водители Петербурга заметили биллборд, на котором изображен царь Николай II, а рядом находится подпись - «Прости нас, государь». Он установлен на обочине Мурманского шоссе.

Фото: larios_777 / instagram.com

Впервые биллборд был замечен пользователями соцсетей в воскресенье, 6 августа. По их словам, за его размещением стоит некий «Центр социальных инициатив».