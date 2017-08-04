В выходные 5 и 6 августа в Петербурге ожидаются ливни и грозы

Суббота, 5 августа, в Северной столице вновь пройдет с ливнями и грозами. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Погода ожидается облачная. Ветер будет юго-западный – 6-11 м/с. Во время грозы его порывы могут достигать 15 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +14, а днем поднимется лишь до +19 градусов. Атмосферное ночью будет понижаться, днем повышаться.

В дневные часы грозы с порывами ветра ожидаются и в воскресенье, 6 августа. По прогнозу службы Gismeteo, температура воздуха поднимется только до +20 градусов. В ночь с субботы на воскресенье возможны дожди.