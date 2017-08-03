Набережную Фонтанки затопило после ремонта моста

Жители и гости Петербурга жалуются на большие лужи на набережной реки Фонтанки. Они стали образовываться на участке у моста Ломоносова, недавно открытого после ремонта, передает «Фонтанка.ру»

Фото: Фнтанка.ру

По словам очевидцев, следы дождей стекают с газона прямо на пешеходную зону. При этом на противоположной стороне реки для осадков сделана специальная борозда между пешеходной зоной и газоном, которая позволяет набережной оставаться сухой.

Набережную Фонтанки после реконструкции открыли в начале этого лета. Реконструкция ее стенок началась весной 2016 года. Участки набережной от дома № 6 до Прачечного моста и от моста Белинского до дома № 15 реставрировала компания «Геоизол». Участок от Обуховского моста до дома № 112 ремонтировала компания «Пилон».

Работы по контракту на 283 млн рублей должны былизавершить в 2018 году, но объект был сдан досрочно.