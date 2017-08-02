Россиянам оставят только специально выбранные сайты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании к 2020 году системы фильтрации интернет-трафика. В этмо случае граждан по умолчанию будет разрешен доступ лишь к строго определенному перечню сайтов. Внедрить систему планируется для безопасности детей.

По данным газеты Известия, эту норму лоббировали сенатор Елена Мизулина и «Лига безопасного интернета», созданная в 2011 году с участием фонда православного бизнесмена Константина Малофеева Marshall Capital Partners.

«Лига» уже пыталась внедрять свою систему фильрации в РФ. Такой опыт в Костромской области закончился скандалом и ее отменой. Тогда всем провайдерам области пытались навязать «белый список сайтов», а для полноценного доступа в интернет пользователи должны были писать отдельное заявление.

Как заявил глава «Лиги» Денис Давыдов, сейчас рассматриваются два основных враианта: либо система фильтрации будет введена лишь в школах, где по факту действует уже и сейчас, либо же опыт Костромской области будет распространен на всю территорию страны.

Комментария от Роскомнадзора, МТС, и «Вымпелкома», а также от представителя Елены Мизулиной изданию получить не удалось.