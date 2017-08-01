На севере Петербурга гуляет лось (ФОТО)

Лучшее в Петербурге

Куда сходить в Петербурге в августе

Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

Пиво, виски, рок-н-ролл: лучшие бары с живой музыкой в Петербурге

Для любителей тяжелого или не тяжелого рока, а также мелодичного рок-н-рола «Санкт-Петербург.ру» подготовил несколько вариантов баров в центре города с живыми выступлениями музыкантов.

«Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.