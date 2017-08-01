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В двух районах Петербурга 1 августа испытают трубы на прочность

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© Фото: sibgenco.ru

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Испытания пройдут в Калининском и Красногвардейском районах.

Во вторник, 1 августа, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает тепловые сети на плотность и прочность в Калининском и Красногвардейском районах Северной столицы.

В зону испытаний входят тепловые сети, которые проходят по улицам:

Шоссе Революции, Среднеохтинский проспект, Апрельская улица, Пискаревский проспект, Львовская улица, улица Маршала Тухачевского, проспект Маршала Блюхера, проспект Энергетиков, улица Стасовой, улица Буренина, Бестужевская улица, Полюстровский проспект, улица Замшина, Кондратьевский проспект, улица Герасимовская, улица Мечникова, Брюсовская улица.

Энергетики просят жителей и гостей Петербурга быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).

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