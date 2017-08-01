Петербург и Ленобласть просят у Москвы 18 млрд рублей на развитие дорог

Петербург и Ленобласть рассчитывают получить из федерального бюджета в 2018-2020 годах 18,39 млрд рублей на дорожные проекты. На заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Области власти региона представили список из 13 объектов, заявленных на федеральное софинансирование.

Петербург прочит финансировать семь проектов. Среди них реконструкция Оборонной улицы (общая стоимость проекта — 4,46 млрд рублей, из федерального бюджета ждут 3,69 млрд), два этапа строительства набережной Макарова (общая стоимость — 9 млрд, из федерального бюджета ожидается получить 2 млрд). Кроме того, Северная столица просит 2,89 млрд рублей на Серный мост, 1,88 млрд рублей на строительство обхода Красного Села.

Также Смольный ожидает, что Москва даст 3,25 млрд на реконструкцию трассы М-10 "Россия" и 4,1 млрд рублей на транспортное подключение "Лахта Центра".

В следующем году Ленобласть рассчитывает получить 2,9 млрд рублей из федерального бюджета. Их планируется направить на строительство моста через реку Волхов на подъезде к Киришам (1,05 млрд рублей), моста через Свирь в Подпорожском районе (700 млн рублей), соединение автовокзала «Девяткино» с КАД (500 млн рублей), капремонт участка дороги «Петербург — Запорожское — Приозерск» (550 млн рублей), а также подъезд к бухте Владимировская в Приозерском районе (118 млн рублей), передает АБН.

Сейчас заявки находятся на рассмотрении в Москве, решается вопрос о выделении средств.