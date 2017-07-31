Ученые: шестичасовой сон приводит к лишнему весу

Исследователи университета Лидса установили, что недостаток сна может приводить к нарушению метаболизма, передает АБН со ссылкой на результаты исследования.

По мнению ученых, шестичасовой сон «дарит» своим обладателям 3 сантиметра на талии, которые не появляются у тех, кто спит по девять часов в день. Те, кто постоянно недосыпают, в среднем тяжелее тех, кто спят вдоволь, установили исследования.

Ученых полагают, что их исследование усиливает доказательства того, что короткий сон способствуют развитию нарушений обмена веществ.

Прежде ученые из Канады смогли доказать, что искусственные подсластители могут негативно влиять на организм в долгосрочной перспективе. Оказалось, что аспартам, сукралоза и стевиозида не снижают вес, а способствуют его росту.