Apple случайно рассекретила дизайн нового Apple iPhone 8

Разработчики обнаружили в коде умной колонки HomePod, который был опубликован на сервере Apple, упоминание функции распознавания лиц, а также схематичное изображение нового iPhone 8, перед The Verge.

Стало известно, что в новом айфоне будет функция распознавания лиц, которую будет выполнять инфракрасная камера на корпусе телефона. Источник уточняет, что такое ноу-хау гораздо безопаснее функции сканирования отпечатков пальцев Touch ID на последних моделях iPhone. На слитых изображениях телефона видно, что у него будет безрамочный дисплей, датчик приближения, а на лицевой стороне гаджета появится прорезь под динамик.

В Apple настойчиво просят воздерживаются от комментариев по этому поводу. Пресс-служба компании предлагает всем любопытным набраться терпения и дождаться официального анонса нового iPhone.

Ранее британская компания выпустила чехлы для еще не вышедшего iPhone 8. Также были сообщения о том, что новую версию гаджета можно будет заряжать дистанционно.

Ожидается, что iPhone 8 будет анонсирован во время ежегодной конференции Apple осенью 2016 года