Особняк на Дворцовой набережной продадут за 365 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) готовит к продаже исторический особняк XIX века на Дворцовой набережной. Сейчас здание арендует арт-пространство «Тайга».

Особняк имеет три отдельных входа и находится по адресу: Мошков переулок, 2, лит. А (Дворцовая набережная, д. 20). Во дворе есть небольшая парковка. Начальная цена лота - 365 млн рублей.

В разное время в нем жили гоф-интендант Петра I П.И. Мошков, семья Нарышкиных и Долгоруковых. В советское время здесь были устроены коммунальные квартиры.

Здание является объектом культурного наследия. Охранные обязательства КГИОП накладываются только на фасад, выходящий на Дворцовую набережную. Объект в хорошем состоянии.

По данным Россреестра, здание и земельный участок с 2010 года принадлежит ООО «Лидер». В настоящее время 20% компании у Андрея Климачева, 80% — у панамской компании «Джетривис инкорпорейтед».