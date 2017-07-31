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Тучков мост обещают открыть до 15 декабря

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© Фото: Деловой Петербург

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Его ремонт начался в декабре прошлого года.

Тучков мост должен открыться для автомобилистов после ремонта до 15 декабря, сообщил и.о. исполняющий обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов,

По его словам, уже завершены работы по разводному пролету моста. Он также уточнил, что работы на объектах к чемпионату мира по футболу 2018 года ведутся без нарушений.

Движение по Тучкову мосту с Петроградской стороны в сторону Васильевского острова закрылось в декабре 2016 года. Его ремонт изначально оценивался в 2,45 млрд рублей.

Ранее планировалось открыть его в мае 2018 года. Позже стало известно, что открыть движение на нем получится к концу 2017 года благодаря переброске денег в рамках Адресной инвестиционной программы.

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