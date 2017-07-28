Навигаторы «зависли» из-за дневной разводки мостов в Петербурге

Непривычная дневная и массовая разводка мостов в пятницу, 28 июля, привела к тому, что автомобильные навигаторы показывают неверную информацию.

Так, по информации навигаторов, на Университетской набережной образовалась пробка. При этом, как сообщает «Водитель Петербурга», автомобилей там практически нет

При этом на Свердловской набережной устройств показывают свободное движение, хотя автомобилисты сообщают о затрудненном движении.

Кроме того, некоторые из мостов оказались разведенными раньше запланированных 09:25. Так, Дворцовый развели в 09:20, а Благовещенский — в 09:10, сообщают очевидцы.

Мосты в Петербурге развели для репетиции парада ко Дню ВМФ, который пройдет в это воскресенье, 30 июля.