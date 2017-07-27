Россиян могут освободить от поверки счетчиков воды в 2018 году

Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов в интервью заявил, что жителей России могут освободить от обязательной поверки счетчиков воды в 2018 году.

По его словам, это станет возможным в случае успеха эксперимента по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями, которые пройдут в двух крупных российских городах.

«Эксперимент можно будет точно сделать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. Но опять же, не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме. Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки», — передает слова Абрамова РИА Новости.

В случае успеха экспериментов, поверку счетчика без его замены осуществят на уровне всей страны.

Сейчас Росстандарт обсуждает такую инициативу с Минстроем и Минпромторгом. Абрамов считает, что в случае реализации задумки процедура будет дешевле, а при работе с управляющей компанией еще и быстрее