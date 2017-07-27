Смольный хочет изменить территорию завода «Красный Октябрь»

В 2018 году в Петербурге значительно вырастут тарифы на горячую воду

Мощам Николая Чудотворца в Петербурге можно будет поклониться в ночь на 27 июля

В 2018 году в Петербурге значительно вырастут тарифы на горячую воду

Мощам Николая Чудотворца в Петербурге можно будет поклониться в ночь на 27 июля

На «Зенит-арену» продают билеты на места, которых нет

На «Зенит-арену» продают билеты на места, которых нет

Завод «Красный Октябрь» на 41,5 % находится в собственности миноритарных акционеров. Еще 25,5% принадлежат АО «РСК «МИГ». Он специализируется в производстве, ремонте и обслуживании силовых агрегатов для вертолетов «Ми» и «Ка», коробок самолетных агрегатов, газотурбинных двигателей-энергоузлов и турбостартеров для самолетов «МиГ» и «Су».

Ранее руководство завода озвучивало желание заняться перепланировкой и модернизацией своих корпусов. В итоге освобожденный ряд площадей в 5 гектаров планировали продать.

Согласно этой информации, речь идет о территории площадью в 40,4 гектаров в пределах Политехнической улицы, площади Мужества, проспекта Непокоренных, проектируемого проезда, Кушелевской дороги и Новороссийской улицы.

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