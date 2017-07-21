В ночь на 22 июля четыре моста в Петербурге разведут до шести утра

В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 июля, в связи с подготовкой к празднованию Дня ВМФ меняется график разводки мостов.

В эту ночь Благовещенский мост разведут с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00, Дворцовый мост – с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, Троицкий мост – с 01:20 до 06:00, а Литейный мост разведут с 01:40 до 06:00.

При этом Большеохтинский и Володарский мосты, а также Тучков мост и мост Александра Невского будут разведены по графику. Биржевой мост разведут с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55.

Полная и актуальная информация о разводке мостов доступна на сайте «Мостотреста» .