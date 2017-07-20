Петербуржцы стали тратить в магазинах больше денег

Жители Петербурга стали активнее тратить деньги в магазинах, следует из материалов Петростата на сайте ведомства. Оборот розничной торговли в городе на Неве в июне вырос на 6,9% к аналогичному месяцу прошлого года и составил 111,4 млрд рублей.

Прежде подобный показатель рос значительно меньше. Так, в марте он увеличился на 1,3%, а в мае — на 2,9%. Всего с начала этого года выручка торговых предприятий выросла на 2,6%, до 519,9 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2016 год продажи петербургской розницы выросли только на 0,1%.

Обороты сетей увеличиваются в большей степени за счет непродовольственных товаров. Расходы петербуржцев на них в июне выросли на 14% по сравнению с июнем 2016 года, до 75,1 млрд рублей.

При этом на еде жители города на Неве все равно экономят – продажи продуктов питания сократились на 5,5%, до 36,3 млрд рублей.