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Петербуржцы стали тратить в магазинах больше денег

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© Фото: ШколаЖизни.ру

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При этом на продуктах жители Северной столицы все равно экономят.

Жители Петербурга стали активнее тратить деньги в магазинах, следует из материалов Петростата на сайте ведомства. Оборот розничной торговли в городе на Неве в июне вырос на 6,9% к аналогичному месяцу прошлого года и составил 111,4 млрд рублей.

Прежде подобный показатель рос значительно меньше. Так, в марте он увеличился на 1,3%, а в мае — на 2,9%. Всего с начала этого года выручка торговых предприятий выросла на 2,6%, до 519,9 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2016 год продажи петербургской розницы выросли только на 0,1%.

Обороты сетей увеличиваются в большей степени за счет непродовольственных товаров.  Расходы петербуржцев на них в июне выросли на 14% по сравнению с июнем 2016 года, до 75,1 млрд рублей.

При этом на еде жители города на Неве все равно экономят – продажи продуктов питания сократились на 5,5%, до 36,3 млрд рублей.

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