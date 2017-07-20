В Петербурге дорожают огурцы и дешевеют груши

В сетевых магазинах Петербурга за последние две недели с 3 по 17 июля на 2,36 рубля подорожали огурцы, сообщает АБН. В процентном соотношении огурцы поорожали на 3,6%.

При этом цены на многие овощи и фрукты падают. Так, больше всего снизилась цена на груши – изменение составило почти 13 рублей, или 11%. На 17,5%, или почти на 8 рублей снизилась цена белокочанной капусты.

По словам эксперта аналитического агентства Infoline Ивана Федякова, подорожание огурцов может быть связано с конкуренцией между производителями огурцов на открытом и закрытом грунте. « Возможно те производители, которые выращивают эту культуру в закрытом грунте, поняв, что на текущий момент их конкуренты не сильны с предложением, решили отыграть свое. То есть, те цены, которые снижались с конца весны – начала лета, сейчас немного подрастают, потому что для огурцов, к сожалению, открытый грунт, с учетом тех аномально низких погодных условий, неблагоприятен», - рассказал Федяков.

В том, что стала дешевле капуста, мы можем благодарить погоду.«В некоторых случаях именно низкая температура позволяет собрать лучший урожай капусты, чем, допустим, жара. Капуста – культура достаточно водолюбивая. И такие влажные условия, отсутствие лишнего солнца, из-за которого высыхает земля, очень благоприятны для того, чтобы в этом году был хороший урожай по капусте», - отметил эксперт.

Изменения цен на все популярные овощи и фрукты с 3 по 17 июля выглядят так:

Фото: АБН