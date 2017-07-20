Присоединение Крыма к России впишут в школьные учебники

В обязательную школьную программу включат присоединение Крыма к России, сообщает Известия со ссылкой на Минобрнауки.
В министерстве готовят пилотный проект проведения уроков современной истории России, которые посветят основным направлениям государственной политики за последние три года.
Минобрнауки считает, что нынешняя школьная программа не охватывает значительную часть событий, которые произошли за последние годы. Это, считают в министерстве, не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности.
Ведомство планирует подготовить методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам «правильную информацию».