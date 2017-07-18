Ространснадзор: Все станции метро Петербурга небезопасны

Ни одна станция метро Петербурга не соответствует критериям безопасности. Такой вывод Ространсадзор сделал после многочисленных проверок, передает "Фонтанка".

Ведомство оштрафовало подземку Северной столицы за профнепригодность сотрудников у рамок металлодетекторов, а также за несертифицированную систему видеонаблюдения и отсутствие внутренней "прослушки".

После этого в течение месяца полицейские и сотрудники прокуратуры проверяли метро на безопасность, но эту проверку подземка провалила.

К примеру, на станции "Площадь Александра Невского" удалось положить на пути муляж бомбы.

В петербургском метрополитене пообещали сертифицировать камеры и устранить все остальные недочеты в подземке обещают к 1 января следующего года.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.