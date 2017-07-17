В пяти районах Ленобласти выявлены случаи клещевого энцефалита

С начала клещевого сезона в пяти районах Ленинградской области зарегистрировано десять случаев заболевания клещевым энцефалитом. Больше всего - в Тихвинском и Бокситогорском районах, информирует региональный Роспотребнадзор.

По районам случаи заражения энцефалитом выглядят так: Тихвинский район – четыре случая, Бокситогорский район – три случая, по одному в Киришском, Лужском и Ломоносовском районах.

В прошлом году за такой же период подобных случаев было вдвое больше — 20 случаев. Еще 19 жителей, в том числе двое детей, заразились в этом году клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). В прошлом году было зафиксировано в 1,5 раза больше (29).

Исследования показывают, что только 0,55% областных клещей заражены вирусом энцефалита. При этом возбудителем боррелиоза являются 38% клещей, эрлихиозом - 8,9% , а анаплазмозом - 0,55%.

Всего с начала сезона по поводу присасывания клещей к врачам обратился 4831 житель региона. Это на 7% меньше, чем за такой же период в 2016 году.

Ранее стало ивзестно, что в этом году клещи покусали в полтора раза меньше петербуржцев, чем в прошлом.