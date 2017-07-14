На Невском проспекте можно будет анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ

Акция «Россия, тестируйся!» пройдет в Петерубрге на Невском проспекте, 22-24, и на Малой Конюшенной улице в субботу, 15 июля, с 12:00 до 16:00.

В это время на улице появятся информационно-консультационные пункты, где любой желающий старше 16 лет сможет пройти анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и в течение нескольких минут узнать свой результат. Также все прошедшие тест получат профилактические информационные материалы и консультации специалистов.

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В это время на площадках для проведения акции пройдут концерты и конкурсы.

В Петербурге акцию «Россия, тестируйся!» проводит благотворительный фонд «Диакония» при поддержке администрации Центрального района и Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в партнерстве с Фондом помощи в области СПИДа (AHF Russia).