Парад ко дню ВМФ закроет реки и каналы Петербурга

В течение двух недель участки рек и каналов Петербурга будут периодически закрывать в связи с проведением парада ко дню ВМФ, сообщают в комитете по транспорту.

Движение судов будет ограничено по участку Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста. Также будут закрывать Зимнюю канавку от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста.

Участки будут перекрывать с 5:00 до 6:00 15, 18 и 21 июля. В следующее воскресенье, 23 июля, движение будет закрыто с09:30 до 11:30, а 28 июля с 9:30 до 13:30.

В сам День Военно-Морского флота, 30 июля, суда не смогут ходить по этим участкам с 9.30 до 11.30.