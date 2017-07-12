Патриарх Кирилл возглавил службу в Петропавловском соборе

Богослужение ко дню небесных покровителей Петербурга – святых апостолов Петра и Павла - проходит в Петропавловском соборе Северной столицы. Службу возглавил патриарх Кирилл.

Среди гостей замечены спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, депутаты Госдумы Михаил Романов и Игорь Дивинский, а также новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который в настоящий момент находится в отпуске, не пришел на божественную литургию, передает «Фонтанка».

Ранее СМИ сообщали, что во время визита патриарха Кирилла Русская православная церковь (РПЦ) может подать заявку на передачу в ее ведение Исаакиевского собора.

Накануне вечером, 11 июля, очевидцы сообщали, что в Петербург на вертолете прилетел патриарх Кирилл. Перед приземлением предполагаемого вертолета патриарха всех отдыхающих выгнали с пляжа Курортного района, а автомобили эвакуировали