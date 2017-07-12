Белый дом ограничил использование программ «Лаборатории Касперского»

Администрация президента США Дональда Трампа ограничила использование продукции «Лаборатории Касперского» в государственных ведомствах, передает Reuters.

Российскую компанию исключили из списка утвержденных поставщиков программного обеспечения для закупок через администрацию по общим услугам. В Белом доме пояснили, что такое решение призвано «обеспечить целостность и безопасность систем и сетей правительства США».

Отныне программы «Лаборатории Касперского» нельзя централизованно закупать для нужд подразделений информационных технологий и для цифровой обработки фотографий. При этом Reuters отмечает, что ведомства смогут закупать ПО компании в обход Администрации по общим услугам.

В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

«Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре», — передает РИА Новости заявление пресс-службы компании.

«Лаборатория Касперского» основана в 1997 году. Компания специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Сейчас Kaspersky Lab работает более чем в 200 странах мира, центральный офис расположен в Москве.