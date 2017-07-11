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Ученые: Недостаток сна в детстве сокращает жизнь

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© Фото: KidEat

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Так считают исследователи в Принстонском университете.

Недостаток сна в детстве влияет на продолжительность жизни, считают ученые из Принстонского университета.

Исследователи выявили, что недостаток сна изменяет длину теломер — это концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от повреждений и становятся короче при каждом делении клеток, передает АБН.

При каждом делении клетки теломеры становятся короче, когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает.

Ученые установили, что тепломеры детей, которые спали по семь-восемь часов в сутки, были короче, чем у тех, кто соблюдал распорядок дня.

Каждый час недосыпа, по словам профессора Сары Джеймс, приводит к сокращению теломер на 1,5%. При этом сокращения никак не сказываются на здоровье, но клети быстрее стареют. Почему так происходит, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ходе последующих наблюдений за более крупными группами детей и родителей.

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