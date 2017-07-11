В отношении Кержакова возбудили дело за его фото в Instagram

Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении футболиста Александра Кержакова после того, как он опубликовал в своем Instagram фотографию с четырьмя крупными лососями, выловленных в Онежском озере.

«В настоящее время проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», - передает Интерфакс заявление ведомства.

Фото: a.kerzhakov11 / instagram.com

Озерный лосось занесен в Красную книгу России – его вылов практически полностью запрещен.

За ловлю лосося футболисту грозит штраф от двух до пяти тыс. рублей, а также конфискация судна и орудий вылова.