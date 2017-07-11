В Петербурге ради экономии сужают пешеходные переходы

В Петербурге для экономии средств начали наносить более узкую разметку на пешеходных переходах, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД).

В ДОДД пояснили, что это вынужденная мера, которая связана с недостаточным финансированием работ по нанесению дорожной разметки. В ведомстве заявили, что сузили пешеходные переходы только на участках с неинтенсивным движением. Два раздельных ряда «зебры» заменили одним широким, сократив переходы с 6 до 4 метров.

В ДОДД считают, что такая мера экономит 30% объемов работ. При этом влияние таких изменений на безопасность дорожного движения еще предстоит оценить по результатам эксплуатации такого вида разметки.

В мае этого года Смольный выбрал подрядчиков на нанесение дорожной разметки в Петербурге. Лоты получили ЗАО «Трест», «Роуд Лайф» и «Марк Лайн».

Ранее на условия аукционов пожаловалось ООО «Промстройсервис», после чего антимонопольщики приняли решение о необходимости внести изменения в конкурсную документацию. Два года назад петербургское УФАС уже штрафовало за картельный сговор фирмы, которые наносили разметку в Петербурге.