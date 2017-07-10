В Петербурге за долги арестовали 21 судно «Ленводхоза»

В Петербурге судебные приставы арестовали шаланды, баржы и пароходы предприятия «Ленводхоз», которое задолжало за топливо более 8,6 млн рублей.

Всего арестовано 21 грузовое транспортное средство.

При этом предприятие заверило приставов, что в ближайшем будущем выплатит задолженности. Если этого не произойдет, то корабли будут проданы в счет погашения долга.

Претензии по задолженности к «Ленводхозу» предъявило ООО «ПТК», которое не получило деньги за топливо. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынес решение взыскать с предприятия более 8,6 млн рублей, небольшую часть из которых предприятие вернуло топливной компании сразу после судебного решения.