В Ботаническом саду покажут 200 сортов пионов

В Ботаническом саду Северной столице на протяжении двух недель будет идти выставка пионов. Цветы будут показаны жителям и гостям города несмотря на все трудности с погодой.

Все цветы, показанные на выставке, выращены в Петербурге и Ленинградской области. Всего за время проведения экспозиции будет экспонировано более 200 сортов, в том числе пионы с японской формой цветка.

Каждый день работы выставки в 17:00 будет проводиться лекция кураторов выставки. Цветы представлены в срезке, ежедневно буду добавляться новые сорта в порядке цветения от ранних к поздним.

Выставку украсят работы художников Петербурга – живопись маслом и живопись в китайском стиле гохуа.

Открытие выставки состоится 8 июля в 12:00, все последующие дни выставка работает с 11:00 до 19:00. Среда 12 июля – выставка закрыта на монтаж.

Вход будет осуществляться с набережной реки Карповки. Кассы работают с 10:00 до 19:00

Стоимость билетов для взрослых посетителей - 200 рублей, для детей старше 4-х лет и школьников 100 рублей. Дети до 4-х лет бесплатно.

Вторник и четверг – льготные билеты для пенсионеров - 100 рублей.