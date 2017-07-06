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В Петербурге главу фонда поддержки малого бизнеса подозревают в утрате 200 млн рублей

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© Фото: kbrria.ru

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По неподтвержденной информации, задержан исполнительный директор фонда Сергей Богданов.

По делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, на двое суток задержан директор фонда поддержки малого бизнеса - его подозревают в утрате 200 млн рублей, сообщает «Фонтанка».

СМИ не называют имени задержанного, но, судя по данным из открытых источников, им стал исполняющий директор фонда Сергей Богданов. Двух руководителей партнерских компаний фонда, которых также доставили к следователю, после беседы отпустили, передает издание.

По версии следствия, на руководителе фонда лежит ответственность за плачевное состояние дел в организации и перевод 200 млн рублей в «Татфондбанк». В начале декабря 2016 года он заключил в филиале кредитного учреждения договор о депозите средств сроком на 93 дня. Следствие считает, что на тот момент директор был в курсе о проблемах банка.

После отзыва лицензии банка возврат средств уже не был возможным. Потерянная сумма составила 80% средств фонда. 

При этом уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, было возбуждено ровно месяц назад. Тогда виновным значилось неустановленное лицо, а потерпевшим – учрежденное администрацией города НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере».

Глава «Татфондбанка» Роберт Мусин был арестован 3 марта. По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники «Татфондбанка» с целью получения кредита и хищения денежных средств предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами

После этого, 3 апреля, ЦБ отозвал лицензию банка.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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