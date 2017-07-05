В Петербурге Речной карнавал и фестиваль SUP-серфинга ограничат движение судов

В субботу, 8 июля, с 09:00 до 12:00 в связи с проведением II Санкт-Петербургского фестиваля по SUP-серфингу «ФОНТАНКА SUP» для движения судов будут временно закрыты несколько водных путей Северной столицы:

— участок реки Фонтанки от Прачечного моста до Старо-Калинкина моста;

— участок канала Грибоедова от Мало-Калинкина моста до Красногвардейского моста;

— участок Крюкова канала от Смежного моста до Матвеева моста;

— участок реки Мойки от 1-го Инженерного моста до 1-го Садового моста.

В этот же день, с 13:00 до 16:00, для движения судов будет закрыт участок реки Мойки от 1-го Инженерного моста до Малого Конюшенного моста в связи с ежегодным Речным карнавалом.

Речной карнавал будет проходить в водном пространстве рек и каналов Адмиралтейского и Центрального районов Петербурга, где главной площадкой станет река Мойка между Михайловским садом и Марсовым полем. Маршрут речного карнавала начнется с церемонии открытия у Марсового поля между Первым и Вторым Садовыми мостами. Далее он пройдет по реке Фонтанке, через Крюков канал войдет в Мойку и закончится выходом из Зимней канавки в Неву.