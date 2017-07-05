Проезд по Ушаковскому мосту ограничат в связи с ремонтом

В пятницу, 7 июля, по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» начинается ремонт Ушаковского моста, который находится в створе Каменноостровского проспекта и улицы Академика Крылова.

Стоимость ремонта составит 34,7 млн рублей. Его выполнит ООО «АртСтрой СПб».

Генподрядчик заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части моста на площади 5 тыс. квадратных метров, включая покрытие в трамвайных путях. Кроме того, необходимо будет отремонтировать опоры моста, а также металлоконструкции разводного пролетного строения и стационарных пролетных строений.

Также генподрядчик должен будет выполнить монтаж художественной подсветки и ремонт технических помещений, произвести пескоструйную очистку и окраску металлоконструкций пролетных строений.

В связи с ремонтными работами проезд автомобилей по мосту будет ограничен в ночное время и по выходным дням с 7 июля по 7 августа. Подробная информация об этом размещена на официальном сайте Государственной административно-технической инспекции.