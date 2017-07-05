В трех районах Петербурга 5 июля теплосети проверят на прочность

В среду, 5 июля, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает тепловые сети на плотность и прочность в Московском, Выборгском и Калининском районах Северной столицы.

В зону испытаний Московского района входят тепловые сети, которые находятся по улицам:

Благодатная улица - от улицы Варшавской до проспекта Юрия Гагарина (нечетная сторона), Варшавская улица - от улицы Благодатной до Краснопутиловской улицы (нечетная сторона), Кузнецовская улица - от Балтийской железной дороги до Варшавской улицы (четная сторона), Кузнецовская улица - от Варшавской улицы до Московского проспекта (проезжая часть), Бассейная улица - от Балтийской железной дороги до проспекта Юрия Гагарина (четная сторона), Краснопутиловская улица - от Варшавской улицы до Балтийской железной дороги, Московский проспект (в районе пересечения с Благодатной улицей), Студгородок, Ленинский проспект - от Варшавской улицы до Кубинской улицы, улица Фрунзе - от улицы Варшавской до улицы Ленсовета, улица Ленсовета - от Авиационной улицы до Алтайской улицы (проезжая часть), Авиационная улица - от Московского проспекта до проспекта Юрия Гагарина (проезжая часть), Алтайская улица - от Московского проспекта до проспекта Юрия Гагарина.

Испытания в Калининском и Выборгском районах пройдут по следующим улицам:

Кондратьевский проспект, Арсенальная улица, Арсенальная набережная, Минеральная улица, Академика Лебедева улица, Комиссара Смирнова улица, Бобруйская улица, Лесной проспект, Выборгская улица, Площадь Ленина.

Энергетики призывают всех жителей и гостей города быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения теплосетей сообщать об случившемся в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).

Также необходимо соблюдать простые правила безопасности: не приближаться к месту вытекания воды, не пытаться пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом и не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.