В Петербурге 5 июля ожидаются дожди

В среду, 5 июля, в Северной столице будет облачно с прояснениями. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +17 до +19 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.