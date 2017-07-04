В Петербурге автоматизируют пять перехватывающих автостоянок

В Петербурге до конца этого года автоматизируют пять перехватывающих стоянок, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ).

Планируется автоматизировать стоянки у станций метро «Купчино» за 5,6 млн рублей, Ленинский проспект – 6,5 млн рублей, Кировский завод – 6,03 млн рублей, Обухово – 10,8 млн рублей. На них должны появиться терминалы автоматизированной оплаты, системы видеонаблюдения, стойки въезда-выезда, шлагбаумы и электронное табло с указанием количества свободных мест.

Завершить автоматизацию пяти стоянок планируется до конца года.

Кроме того, СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» собирается объявить еще два конкурса на автоматизацию автостоянок в Приморском районе, которые располагаются на улице Оптиков в пересечениях с улицей Туристской и улицей Яхтенной.

В настоящий момент в Северной столице уже есть 14 перехватывающих автостоянок, половина из которых автоматизированы.