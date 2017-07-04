В Петербурге обыскивают производителя БАДов от импотенции

В Северной столице проводится серия обысков в офисе фармацевтической компании и на производстве препаратов от импотенции, сообщают в ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу.

Следователи нагрянули в помещения ООО "РИА Панда". По версии СК, фирма уклонялась от уплаты налогов. Сообщается, что это привело к неполной уплате сборов на сумму более 144 млн рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Сотрудники СК устанавливают лиц, совершивших преступление. Пытаются найти предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В мае 2016 года сотрудники Роспотребнадзора изъяли из аптек «Сеалекс» и «Аликапс» популярный БАД для мужчин. В «РИА Панда» тогда уверяли, что это изъятие инициировано конкурентами.