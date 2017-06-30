В ЖК "Северная долина" запустили движение по трем новым дорогам (ФОТО)

В жилом комплексе "Северная долина" открыли три участка дороги, общая протяженность которых составляет около двух километров, сообщают в комитете по благоустройству.

В эксплуатацию ввели продолжение улицы Николая Рубцова (от улицы Федора Абрамова до проспекта Энгельса), продолжение улицы Федора Абрамова (от улицы Николая Рубцова до улицы Заречной), продолжение улицы Валерия Гаврилина (от улицы Николая Рубцова до улицы Заречная).

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству

Улицы Николая Рубцова и Федора Абрамова - четырехполосные. По ним пустят общественный транспорт. На улице Валерия Гаврилина двухполосное движение.

Прежде район с населением около 55 тыс. человек имел единственный полноценный выезд – через улицу Михаила Дудина.

Ранее, 27 июня, на территории ЖК "Северная долина", который находится в районе метро Парнас, началось строительство шестого по счету детского сада и третьей общеобразовательной школы. Эти объекты должны быть введены в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года.

В настоящее время на территории комплекса работают пять детских сада и две школы. Планируется, что к моменту завершения проекта в ЖК "Северная долина" будут функционировать 13 детских садов и десять школ, подстанция скорой помощи на восемь машин, детская и взрослая поликлиники, пожарная часть, отделения полиции и связи.