В России выросла средняя продолжительность жизни

В 2016 году средняя продолжительность жизни россиян выросла до рекордного показателя за всю историю сбора данных — 71,87 года. Об этом сообщают Известия со ссылкой на данные Росстата.



Дольше всего живут в Ингушетии, Дагестане и Москве – в этих регионах средний показатель составляет более 77 лет.

Самая низкая продолжительность жизни зафиксирована в Тыве — 64,2 года. Следом идут Чукотский автономный округ (64,4 года) и Еврейская автономная область (65,8 года).



Как следует из этих данных, за последние пять лет средний уровень продолжительности жизни в России вырос более чем на полтора года — с 70,2 года в 2012 году до 71,8 года в прошлом году.

