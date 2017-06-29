Петербурженка отсудила у «Теплосети» 200 тыс. рублей за прорыв трубы

ОАО «Теплосеть Петербурга» выплатит жительнице Северной столицы 200 тыс. рублей компенсации морального вреда. Такое решение принял суд, сообщает городская прокуратура.

Прорыв трубы с горячей водой нанес здоровью женщины вред средней степени тяжести. Суд принял во внимание, что «потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает физические или нравственные страдания».

По решению суда, «Теплосеть Петербурга» выплатит женщине компенсацию морального вреда, а также возместит судебные расходы.