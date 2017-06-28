В Кронштадтском районе проверят трубы на прочность

В среду, 28 июня, гидравлические испытания пройдут в Кронштадтском районе, сообщает «ТЭК СПб».

Будут испытаны магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении котельной «Западная» по адресу: Кронштадское шоссе,15 и «Цитадельская» по адресу: Цитадельское шоссе, 5.

С 22 мая предприятие приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. На 27 июня из 261 испытания завершено 241.

«ТЭК СПб» просит горожан быть предельно внимательными. При обнаружении выхода воды на поверхность или проседания грунта нужно обходить опасные участки, не пытаться пересечь их на транспорте. Сообщать о поврежденных трубопроводах необходимо по телефонам: 004, 112 или 601-93-93.