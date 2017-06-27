Белый маяк в Кронштадте отреставрируют ко дню ВМФ

Белый маяк в Кронштадте, расположенный на Западной Усть-Рогатке Средней гавани, отреставрируют к 20 июля, сообщают районная администрация.
Работы по реставрации деревянного маяка начались 26 июня. Ей занимается ООО «Компания АС». Ко дню ВМФ реставрация будет завершена.
Задний створный знак Большого Кронштадтского рейда № 517 был построен в 1949 году. До 2008 маяк работал. Он утратил свое предназначение лишь после завершения строительства комплекса защитных сооружений.
Белый маяк – местная достопримечательность и неофициальный символ города. Излюбленный объект для фотографий туристов.