Ремонт Кронштадтского путепровода ограничит движение трамваев

Капитальный ремонт Кронштадтского путепровода с 28 по 30 июня с 10 до 15 часов закроет движение трамваев.

Кроме того, движение будет закрыто с 1:30 1 июля до 4:30 3 июля.

На время ограничений трамвай №52 будет следовать от конечной стации "Ж/д станция "Сосновая Поляна"" по действующей трассе до конечной "Трамвайный парк № 8". Трамвай №60 будет курсировать от "Ленинградского электромеханического завода" по Петергофскому шоссе, улице Десантников, улице Маршала Казакова до конечной "Трамвайный парк № 8".

Также с 23 часов 1 июля до 9 часов 2 июля будет закрыто троллейбусное движение по маршруту № 37, в частности, на участке по проспекту Ветеранов у домов №147-151.

Троллейбус №37 проследует от конечной станции "Авангардная улица" по действующей трассе до станции метро "Проспект Ветеранов", сообщают в ГУП "Горэлектротранс".