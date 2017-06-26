Дунайский путепровод отремонтируют за 70 млн рублей

В Петербурге завершен конкурс на ремонт Дунайского путепровода. Его победителем стало ЗАО «Экодор», а итоговая стоимость госконтракта составила 69,9 млн рублей.

Планируется, что на путепроводе заменят асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, нанесут разметку и восстановят защитный слой бетона карнизных блоков. Работы должны будут завершиться до 1 декабря этого года.

Дунайский путепровод построен в 2004 году. Он расположен во Фрунзенском районе и пересекает Малую Балканскую улицу и Витебский проспект.

ЗАО «Экодор» основано в 2000 году. Это часть группы компаний «АБЗ-1», в которую также входит «АБЗ-Дорстрой». Прежде «Экодору» достался контракт на ремонт тоннеля на площади Победы за 33 млн рублей, который тоже должен быть готов к началу декабря 2017 года.