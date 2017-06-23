"Алые паруса-2017" - ОНЛАЙН
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В Петербурге 23 июня проходит ежегодный праздник выпускников - "Алые Паруса". Ведем трансляцию с Дворцовой площади.
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