В Петербурге трамваи до Стрельны вернут 26 июня

В Петербурге восстановят движение трамваев до Стрельны, сообщают в комитете по транспорту.

Движение трамваев будет восстановлено с 26 июня. При этом ремонт на Кронштадтском трамвайном путепроводе продолжится. Трамваи маршрута №36 будут ходить от конечной остановки «Стрельна» по Санкт-Петербургскому шоссе, Петергофскому шоссе, проспекту Стачек и до трамвайного парка №8.

Ремонт трамвайных путей на Петергофском шоссе начали в феврале прошлого года. Прежде запуск трамваев планировали провести 10 мая, но в итоге ремонт был продлен на полтора месяца.

Полностью трамвайную линию до Стрельны закончат ремонтировать в 2018 году.