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В Петербурге на школьника завели уголовное дело за лжеминирование станции метро

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© Фото: 4vsar.ru

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Парню грозит до трех лет лишения свободы.

В Адмиралтейском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего учащегося школы в Красном Селе, который два дня назад, 19 июня, позвонил в службу спасения и заявил, что на станции подземки "Сенная площадь" заложена бомба.

По факту телефонного терроризма возбуждено уголовное дело. Мера пресечения школьнику не избиралась, сообщают "Невские новости".

Юноша может получить за совершенное преступление до трех лет лишения свободы.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.

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